Autofahrer verunglückt tödlich in der Pfalz

Haßloch (dpa/lrs) - Ein 70-Jähriger ist bei einem Autounfall am Montag im Kreis Bad Dürkheim ums Leben gekommen. Sein Wagen kam laut Polizei auf der Autobahn 65 nahe Haßloch von der Fahrspur ab und prallte erst gegen die Mittelleitplanke. Schließlich blieb das Auto auf der rechten Spur stehen. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus starb. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Wie es dazu kommen konnte und weitere Details waren zunächst unklar.