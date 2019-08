Haselünne (dpa/lni) - Ein Zwölfjähriger, der beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil im Emsland lebensgefährlich verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Fünf Menschen waren bei der Kollision auf einer Bundesstraße zwischen Haselünne und Meppen am Freitag schwer verletzt worden. Wieso der 57 Jahre alte Fahrer mit dem Auto in den Gegenverkehr geriet, war unklar.