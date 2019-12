Hasbergen (dpa/lni) - Das Ausreißen dreier Ponys von einer Weide in Hasbergen bei Osnabrück hat für ein Fohlen ein tödliches Ende genommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Tiere am Morgen von einer Koppel auf eine Landstraße gerannt. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit zwei Tieren zusammen. Das ältere Pony wurde leicht verletzt, das Fohlen starb an der Unfallstelle. Die 42 Jahre alte Autofahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. Die beiden überlebenden Tiere wurden wenig später eingefangen. Schon am Vorabend hatten Polizei und Feuerwehr stundenlang vergeblich nach den entlaufenen Tieren gesucht.