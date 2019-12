Harburg (dpa/lby) - Ein Transporter mit trächtigen Säuen auf drei Etagen ist wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Haarnadelkurve in Harburg (Landkreis Donau-Ries) umgekippt. Eine Sau sei schwer verletzt, neun weitere Tiere seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Alle durch den Unfall befreiten Schweine seien am Montag wieder eingefangen worden. Die Straße wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt, am Lkw entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.