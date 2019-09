Artikel per E-Mail versenden

Hannover (dpa/lni) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 bei Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 46 Jahre alte Lasterfahrerin habe in der Nacht zu Dienstag plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei in die Mittelleitplanke gekracht, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Dabei rammte sie ein anderes Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Laster um und kam zwischen den beiden Fahrbahnen auf der Seite zum Liegen. Die Lasterfahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden von Rettungskräften befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Menschen in dem Auto wurden leicht verletzt.

Wegen der Aufräumarbeiten war die A2 in Richtung Westen vorübergehend voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagvormittag sagte. Mehrere Schutzplanken mussten erneuert werden, Autofahrer wurden gebeten, Ausweichstrecken zu nutzen. Im Laufe des Tages sollten alle Fahrbahnen wieder freigegeben werden.