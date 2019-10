Hannover (dpa/lni) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Hannover schwer verletzt worden. Der Mann habe mit seinem Wagen das Heck eines Lasters gerammt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Per Hubschrauber wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A2 wurde zwischen den Ausfahrten Bothfeld und Langenhagen in Richtung Westen voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf fünf Kilometern Länge, wie ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale sagte.