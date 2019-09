Artikel per E-Mail versenden

Wesel (dpa/lnw) - Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag an der Bundesstraße 473 bei Wesel gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, kam der Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge aus nicht bekanntem Grund nach rechts von der Straße ab. Weitere Details zur Unfallursache stehen laut Polizei noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun einen möglichen Zeugen, wie ein Sprecher sagte. Als eine Streife den Unfall bemerkt habe, hätten die Polizisten noch einen weiteren Wagen am Unfallort stehen sehen. Das Auto entfernte sich dem Sprecher zufolge aber, als sich die Streife näherte. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf eine Unfallbeteiligung.