Hammelburg (dpa/lby) - Eine Frau ist in Unterfranken während der Fahrt tot vom Rad gefallen. Ersthelfer, die den Unfall in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) beobachteten, stellten keine Lebenszeichen mehr fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Notarzt konnte am Dienstag auch nur noch den Tod der Frau attestieren. "Nach eingehender Abklärung konnte abschließend festgestellt werden, dass die Frau eines natürlichen Todes verstorben war", hieß es weiter.