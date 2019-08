Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Linienbus sind in Hamburg-Harburg drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war am Freitagabend nach rechts von der Straße abgekommen, streifte am Straßenrand abgestelle Fahrräder und krachte gegen ein parkendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Das parkende Auto prallte schließlich gegen den Linienbus. Zwei Menschen, die in dem parkenden Auto saßen, sowie der Fahrer des anderen Wagens wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens war nach Polizeiangaben alkoholisiert.