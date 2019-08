Hamburg (dpa/lno)- Ein zehnjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Hamburg-Eppendorf mit einem Auto zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, ist das Mädchen am Montagmorgen mit ihrem Fahrrad auf der Linksabbiegerspur der Martinistraße in Richtung des Universitätskrankenhauses (UKE) unterwegs gewesen.