Hamburg (dpa/lno) - Ein 40 Jahre alter Fußgänger ist in Hamburg von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Er wollte in der Nacht zum Samstag die sechsspurige Schröderstiftstraße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Er sei offensichtlich stark alkoholisiert gewesen und habe nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 50 Jahre alter Taxifahrer, der stadteinwärts unterwegs war, konnte dem Mann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr ihn an. Der 40-Jährige stürzte und blieb regungslos auf der Fahrbahn liegen.

Eine 43-jährige Frau, die als Fahrgast in dem Taxi saß, leistete Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf. Der Mann wurde mit schweren Kopf-, Nacken- und Wirbelsäulenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebte nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Insassen des Taxis blieben unverletzt. Die Schröderstiftstraße wurde vorübergehend in Teilen gesperrt.