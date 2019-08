Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Stadtteil Hamm ist in der Nacht zum Mittwoch ein 48-Jähriger bei einem Sturz vom Balkon schwer verletzt worden. Die Mutter des Verletzten habe in der Wohnung Hilfeschreie gehört, woraufhin sie ihren Sohn auf dem Rasen vor dem Haus bemerkt habe, teile die Polizei am Mittwoch mit. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der 48-Jährige sei nach dem Sturz aus dem zweiten Stock in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nach Angaben der Polizei nicht.