Hamburg (dpa/lno) - Beim Überqueren einer Kreuzung ist eine Joggerin in Hamburg-Neugraben-Fischbek am Montagabend angefahren und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte die 57-Jährige die Cuxhavener Straße am Fischbeker Heuweg bei grüner Ampel kreuzen, als sie von einem 53 Jahre alten Autofahrer übersehen wurde. Die Sportlerin wurde von dem Auto erfasst, stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Anschließend wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.