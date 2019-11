Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Kleintransporter in einem Industriegebiet in Hamburg-Billbrook ist ein Mann am Freitag verletzt worden. Der Zug habe beim Rangieren das Auto des 35-Jährigen gerammt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Der Mann wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit Verletzungen an Beinen und Gesicht in ein Krankenhaus gebracht.