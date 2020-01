Fußgänger nach Verkehrsunfall in Hamburg gestorben

Hamburg (dpa/lno) - Ein 40-jähriger Fußgänger ist sechs Tage nach einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Hammerbrook gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag der Mann am Mittwoch seinen Verletzungen. Er war am 2. Januar im Heidenkampsweg von einem Wagen erfasst worden. Der Mann hatte eine Kreuzung bei grün überquert, der 64-jährige Autofahrer war mutmaßlich bei rot über die Straße gefahren.

Der Fußgänger prallte frontal gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, dort starb er am Mittwoch. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.