Hamburg (dpa/lno) - Ein Fußgänger ist in Hamburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er wollte in der Nacht zum Samstag über die Schröderstiftstraße laufen, als er von dem Wagen erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte und kam mit Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule in ein Krankenhaus.