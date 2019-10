Hamburg (dpa/lno) - Nach der Beschädigung durch einen Tanklaster ist die gesperrte Röhre des Hamburger Elbtunnels in Fahrtrichtung Norden wieder frei. Seit dem frühen Morgen sind die Schäden soweit behoben, dass der Verkehr wieder laufen kann, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Sicherungsgeländer auf dem Dach des Tanklasters habe sich am Mittwochabend während der Fahrt durch den Tunnel aufgerichtet. Dadurch seien die Signalanlagen an der Tunneldecke und die Tunneldecke selbst beschädigt worden. Auch am Tanklaster und an zwei Autos entstanden den Angaben nach Schäden. Verletzt wurde niemand.