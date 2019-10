Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer in Hamburg-Bahrenfeld schwer verletzt worden. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt, als dieser an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte, wie die Polizei am Donnertag mitteilte. Der Wagen des 36-Jährigen kollidierte am Mittwochabend mit dem Motorrad, wodurch der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin zu Boden stürzten. Dabei zog sich der 19-Jährige schwere Verletzungen am Bein zu. Die gleichaltrige Frau, die mit ihm auf dem Motorrad saß, wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Luruper Chaussee wurde vorübergehend stadteinwärts gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.