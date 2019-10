Unfälle - Haltern am See

Recklinghausen (dpa/lnw) - Ein 61-Jähriger ist in Haltern am See mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Durch den Aufprall habe sich der Motorblock aus dem Fahrzeug gelöst und sei auf die Fahrbahn geschleudert worden. Warum der Wagen von der geraden Straße abkam, war zunächst nicht bekannt.