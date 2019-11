Hahn am See (dpa/lrs) - Auf schneebedeckter Fahrbahn ist der Fahrer eines Transporters im Westerwald von der Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der 31-Jährige am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 8 bei Hahn am See in einer Linkskurve ins Rutschen gekommen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die B8 im Bereich des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt. Die Bundesstraße sei zum Unfallzeitpunkt leicht von Schnee bedeckt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.