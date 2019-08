Gutach (dpa/lsw) - Ein Güterzug ist auf der Schwarzwaldbahn in Gutach (Ortenaukreis) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei zum Teil entgleist. Die Strecke zwischen Gutach und Hausach wurde nach dem Unfall gesperrt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Wann sie wieder befahren werden kann, war am Mittag unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.