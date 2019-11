Elterlein (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Elterlein (Erzgebirgskreis) ist ein 71-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war am Montagabend in Richtung Grünhain unterwegs, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Die 61-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.