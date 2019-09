Artikel per E-Mail versenden

Kleinberndten (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist nahe Kleinberndten in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Warum der 58-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er kam nach dem Unfall am Dienstagabend ins Krankenhaus.