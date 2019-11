Großenlüder/Fulda (dpa/lhe) - Nach einem mysteriösen Verkehrsunfall in Osthessen mit einem Toten sind die Ermittler einen entscheidenden Schritt vorangekommen: Sie nahmen am Montag zwei Männer und eine Frau fest, die ebenfalls in dem Auto gesessen haben sollen. Zudem kam der mutmaßliche Fahrer des Wagens in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Dienstag in Fulda mitteilten. Der 27-Jährige war bereits kurz nach dem Unfall am Sonntag festgenommen worden. Er soll das Auto gelenkt haben.

Was sich jedoch genau abspielte, ist den Ermittlungen zufolge weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit davon aus, dass der 27 Jahre alte Mann bei Großenlüder (Landkreis Fulda) mit seinem Dienstwagen von der Landstraße abkam. Das Auto überschlug sich und landete auf einer Wiese. In dem Wagen saßen neben dem Fahrer drei 28 Jahre alte Männer und eine 27 Jahre alte Frau - alles Arbeitskollegen, die gemeinsam in einem Haus wohnten. Einer der Männer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus starb. Seine Kollegen flüchteten zu Fuß und ließen den Schwerverletzten hilflos zurück.

Der 27-Jährige räumte in seiner Vernehmung ein, den Wagen gefahren zu sein. Zudem soll er rund ein Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Er wurde in ein Gefängnis gebracht und muss sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht verantworten. Die drei Arbeitskollegen wurden nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird laut Staatsanwaltschaft wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Wieso der Wagen von der Straße abkam und warum die unverletzten Insassen flüchteten, war weiter unklar. Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von einem Gutachten.