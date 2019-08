Wardenburg/Großenkneten (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall an einer Baustelle auf der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten im Landkreis Oldenburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein unter Alkoholeinfluss stehender 26-Jähriger fuhr am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen bei einspurigem Verkehr mit hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug der 24 Jahre alten Fahrerin und ihres 82-jähriger Beifahrers wurde dabei rechts in eine Baustelle geschleudert. Der 26-Jährige kam rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort im Seitenraum stehen. Alle drei am Unfall Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 35 000 Euro geschätzt.