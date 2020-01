Neumünster (dpa/lno) - Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 7 in Höhe Großenaspe (Kreis Segeberg) sind am Sonntagabend insgesamt sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, fuhr zunächst ein 20-Jähriger mit unangepasster Geschwindigkeit auf den Wagen einer 30 Jahre alten Fahrerin und ihrer 19 Jahre alten Mitfahrerin auf. Alle drei wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von circa 15 000 Euro. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen in Richtung Flensburg wurden gesperrt.

Eine knappe Stunde später fuhr ein Auto auf das Stauende auf. Zwei Frauen und ein Mann wurden dabei verletzt, eine der Frauen schwer. Die drei wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schadenshöhe des zweiten Unfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.