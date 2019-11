Großefehn (dpa/lni) - Aus einem beschädigten Fass mit Reinigungsmittel ist am Dienstag in Großefehn im Landkreis Aurich eine ätzende Flüssigkeit ausgelaufen. Nach dem Alarm am Morgen mussten Anlieger zeitweise die Fenster geschlossen halten, teilte die Feuerwehr mit. Luftmessungen ergaben aber, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand.

Ein Lkw-Fahrer entdeckte das lecke Fass in seiner Ladung, als er an einem Landhandel abladen wollte. Aus dem Fass sickerte der ätzende Stoff Calciumhydroxid aus, der zur Reinigung von Milchanlagen verwendet wird. Feuerwehrleute in Schutzanzügen nahmen das Calciumhydroxid mit Bindemittel auf, das Fass wurde gesichert. Der 43-jährige Fahrer wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Den Angaben nach hatte ein Nagel, der aus einer Palette herausragte, das Chemikalienfass beschädigt.