Diedersdorf (dpa/bb) - Bei einem schweren Unfall zwischen Seelow und Diedersdorf (Märkisch Oderland) ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Der 59-jährige kam mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die B167 wurde für die Zeit der Bergung gesperrt.