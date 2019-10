Greiz (dpa/th) - Eine 20-Jährige hat sich bei einem Unfall in der Nähe von Greiz mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie war auf der Bundesstraße 92 unterwegs, als sie in einer Doppelkurve die Kontrolle über ihr Auto verlor und sich dann überschlug. Ein 21 Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die B92 wurde am Samstag wegen des Unfalls kurzzeitig voll gesperrt.