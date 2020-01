Gotha (dpa/th) - Eine 81 Jahre alte Fußgängerin ist auf einem Parkplatz in Gotha von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Rentnerin schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin hatte die Seniorin am Donnerstag mit dem Auto erfasst, als sie auf den Parkplatz in Gotha fuhr.