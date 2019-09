Gossel (dpa/th) - Drei Menschen sind bei einem missglückten Ausweichmanöver in der Gemeinde Gossel (Ilm-Kreis) verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Autofahrer musste in einer Kurve einem falsch fahrenden Transporter ausweichen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in einen Straßengraben, das Auto blieb demnach auf dem Dach liegen. Der Fahrer und ein 12 Jahre alter Mitfahrer wurden schwer verletzt. Ein 15-Jähriger, der ebenfalls im Auto saß, erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Transporters entfernte sich am Freitag unerlaubterweise vom Unfallort.