Görlitz (dpa/sn) - Auf der Bundesstraße 6 bei Görlitz ist ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall verletzt worden. In Höhe des Abzweigs nach Klingewalde stieß der 40-Jährige laut einem Sprecher der Polizei am späten Mittwochabend mit einem Wildschwein zusammen, das auf die Fahrbahn lief. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro. Das Tier verstarb in Folge des Zusammenstoßes.