Glauchau (dpa/sn) - Mit einem Atemalkoholwert von drei Promille hat eine Autofahrerin im Landkreis Zwickau einen Unfall verursacht. Die 45-Jährige sei am Mittwochabend in Glauchau mit ihrem Wagen gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren, teilte die Polizei in Zwickau am Donnerstag mit. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf 15 000 Euro beziffert.