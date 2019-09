Gierstädt (dpa/th) - Ein 68 Jahre alter Mann ist beim Abbiegen mit seinem Auto frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag bei Gierstädt (Kreis Gotha) nach links in eine Apfelplantage einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß er jedoch mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 68-Jährige wurde schwer verletzt. Eine 61 Jahre alte Frau, die als Beifahrerin im entgegenkommenden Auto saß, erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Für die Bergung der Autos wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro.