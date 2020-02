Gescher (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Lastwagen-Unfall ist die Autobahn 31 bei Gescher (Münsterland) in Richtung Gronau voll gesperrt worden. Ein 50-Jähriger aus Niedersachsen sei in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Lkw auf einen auf der Fahrbahn liegenden Container geprallt und eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Er habe nur noch tot geborgen werden können. Drei Autos seien anschließend noch in den Lastwagen gekracht, deren Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Sperrung werde mindestens bis 9.00 Uhr am Donnerstagmorgen andauern, sagte ein Sprecher der Polizei. Darauf könne sich der Berufsverkehr einstellen. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Gescher/Coesfeld abgeleitet.

Warum und wie lange der mit Eisenteilen beladene Container auf der Autobahn lag, war am frühen Morgen nach Angaben des Sprechers noch unklar. Etwa 500 Meter hinter der Unfallstelle entdeckten die Beamten der Mitteilung zufolge einen Lkw auf dem Standstreifen, dem der Container wohl zuzuordnen sei. Auch der Fahrer dieses Lastwagens wurde angetroffen. Ein Gutachter sei vor Ort. Es entstand laut Polizei auch erheblicher Schachschaden.