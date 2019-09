Geschendorf (dpa/lno) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 in Geschendorf im Kreis Segeberg sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 38 Jahre alte Frau sei mit ihrem Auto mit hoher Geschwindigkeit von hinten in ein anderes Auto geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die Insassen des anderen Wagens, eine 55-jährige Frau und ein 57 Jahre alter Mann wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie kamen am Mittwoch in ein Krankenhaus. Die A 20 war aufgrund von Aufräumarbeiten in dem Bereich in Richtung Westen bis um Mitternacht gesperrt.