Auto prallt auf Lkw und gerät in Brand

Gernsheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 67 bei Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) ist ein Auto in Flammen geraten und komplett ausgebrannt. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 54-Jähriger in der Nacht zum Montag mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren und an die Mittelleitplanke geraten. Dort fing das Auto Feuer und brannte komplett aus. Der 54-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Wegen des Unfalls blieb die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 17 000 Euro.