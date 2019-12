Gerlingen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) frontal gegen die Wand eines Wohnhauses gefahren. Die 26-Jährige sei in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Sie war demnach vermutlich zu schnell unterwegs. Hinter der Wand sei das Wohnzimmer des Einfamilienhauses gewesen. Die Bewohnerin und die 26-Jährige blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Haus wurde aber so stark beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. Experten sollen das Gebäude nun untersuchen. Die Bewohnerin kam dem Sprecher zufolge bei Bekannten unter. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 120 000 Euro.