Geringswalde (dpa/sn) - Eine Radfahrerin ist in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) von einem Kleinbus angefahren worden und gestorben. Die 59-Jährige sei am Mittwochabend auf ihrem E-Bike kurz vor dem Ortseingang von Geringswalde auf einer Straße unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 42 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses von hinten gegen das E-Bike. Die Radlerin stürzte und landete auf einem angrenzenden Feld. Sie starb später im Krankenhaus.