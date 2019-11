Geringswalde (dpa/sn) - Ein 63-jähriger Autofahrer ist in Geringswalde (Mittelsachsen) mit einem freilaufenden Pferd zusammengestoßen. Das Tier sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Straße in Richtung Hoyersdorf musste nach dem Unfall am frühen Mittwochmorgen kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 6000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Ob das Pferd von einer Weide ausgebüxt war, blieb nach Polizeiangaben zunächst unklar.