Gera (dpa/th) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 4 in Ostthüringen ist am Montag ein Lastwagenfahrer gestorben. Der in Richtung Frankfurt am Main fahrende Lkw war zwischen Gera-Langenberg und Rüdersdorf von der Fahrbahn abgekommen und an einer Böschung zum Stehen gekommen, wie die Polizei berichtete. Der 56-jährige Fahrer sei nicht ansprechbar gewesen. Die Feuerwehr holte ihn aus dem Fahrerhaus. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zur Ursache des Unfalls und dazu, ob möglicherweise gesundheitliche Probleme des Fahrers dazu führten. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.