Georgensgmünd (dpa/lby) - Ein 56-Jähriger ist in Mittelfranken mit seinem E-Bike auf einer Rampe in einer Skateranlage gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er habe eine Woche in einem Krankenhaus in Nürnberg gelegen, teilte die Polizei am Montag mit. Am Wochenende sei er in der Klinik gestorben.

Der Mann war am 6. Oktober in Georgensgmünd (Landkreis Roth) in einem Skatepark über die Rampe gefahren und gestürzt. Dabei hatte er sich lebensgefährlich am Kopf verletzt. Warum er mit seinem Elektrofahrrad über die Rampe fuhr, blieb nach Polizeiangaben zunächst unklar.