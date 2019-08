Gelnhausen (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 40-Jährige geriet nach Angaben der Polizei in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die Unfallverursacherin und ein 58-Jähriger sowie eine 51 Jahre alte Frau in dem entgegenkommenden Fahrzeug mussten aus den Wracks befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Unfallopfer in Kliniken. Die Landstraße musste voll gesperrt werden.