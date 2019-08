Geiselwind (dpa/lby) - Wegen eines umgestürzten Lastwagens ist die Autobahn 3 bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen) in Richtung Nürnberg für rund zwölf Stunden gesperrt worden. Der mit Farbe beladene Sattelschlepper war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen bei einer Baustelle umgekippt. Farbe ergoss sich auf der Fahrbahn. Weil die Bergung aufwendig war, zog sich die Freigabe bis in die frühen Abendstunden. Die Farbeimer mussten per Hand auf einen anderen Lastwagen umgeladen, das Fahrzeug in der engen Baustelle aufgerichtet und abgeschleppt und die Autobahn aufwendig gesäubert werden.