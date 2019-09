Gefell (dpa/th) - Im Saale-Orla-Kreis ist ein Mann mit einem Traktor umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 52-Jährige am Donnerstagabend mit Traktor und einem Anhänger auf einem unbefestigten Weg an einem steilen Hang in Gefell unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kippte der Traktor um, wobei der Fahrer aus dem Sitz geschleudert wurde. Dabei sei die rechte Hand des Fahrers durch den Überrollbügel des Führerhauses eingeklemmt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Gefell befreite den Mann, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Traktor wurde nur leicht beschädigt, jedoch entstand am Anhänger ein Totalschaden.