Geeste (dpa/lni) - Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist in Geeste im Landkreis Emsland mit ihrem Auto unter den Auflieger eines Lastwagens geraten und dabei leicht verletzt worden. Der ebenfalls 30-jährige Fahrer des Sattelzugs hatte seinen Wagen am Donnerstagmorgen auf einer unbeleuchteten Landstraße wenden wollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei sei er - beim Zurücksetzen in eine Seitenstraße - mit Teilen des Lasters in den Gegenverkehr geraten. Außerdem blendete das Fernlicht die Autofahrerin, sodass sie den wendenden Sattelzug nicht rechtzeitig erkennen konnte und mit ihrem Wagen gegen ihn prallte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.