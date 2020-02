Garbsen (dpa/lni) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 26-Jähriger auf die Autobahn 2 bei Hannover gelaufen und von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Mann habe die Fahrbahn in Richtung Dortmund von der Raststätte Garbsen-Nord aus überqueren wollen, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hannover am Freitag mit. Dann erfasste ihn am späten Donnerstagabend ein Auto, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Richtungsfahrbahn der Autobahn war für mehr als sechs Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Mann gegen 21.00 Uhr aus dem Gebäude der Autobahnwache auf die Autobahn gerannt und dort vom Wagen einer 29-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert worden, teilte die Behörde mit. Dann wurde er von mindestens einem weiteren Fahrzeug überrollt. Bei dem 26-Jährigen handelte es sich den Angaben zufolge um einen Mann aus Algerien, gegen den ein Haftbefehl zwecks Abschiebung vorlag.

Polizeibeamte hatten den Mann in seinem Auto einige Stunden vorher bei einer Verkehrskontrolle an der A2 angetroffen. Zunächst wurde er zur Autobahnwache gebracht. Noch während die polizeilichen Maßnahmen andauerten, rannte er los. Die 29 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt, sie kam trotzdem per Rettungswagen in eine Klinik. Die Frau habe "deutlich unter dem Eindruck des Geschehens" gestanden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.