Hamburg (dpa/lno) - Eine 81 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei am Freitagabend auf die Straße gelaufen, weil ein Autofahrer sie habe passieren lassen wollen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Dann sei die Frau von einem anderen schräg dahinter fahrenden Fahrzeug erfasst worden. Sie sei auf die Straße gestürzt und habe schwerste Verletzungen erlitten. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.