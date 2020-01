Hahnstätten (dpa/lrs) - Ein 84-jähriger Fußgänger ist in Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer des Sattelzuges übersah den Mann beim Abbiegen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der 84-Jährige stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu, sein Zustand war in der Nacht kritisch.