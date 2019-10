Fulda (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen des Mannes geriet demnach am späten Dienstag kurz vor dem Autobahnkreuz Fulda ins Schleudern und krachte in eine Betonwand, wurde abgelenkt und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer war zu dem Zeitpunkt allein unterwegs. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Autobahn musste für etwa eine Stunde in Richtung voll Würzburg gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 40 000 Euro.